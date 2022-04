Il Victor San Marino a Russi per allungare la stagione

Ultima giornata del campionato di Eccellenza. Domani il Victor San Marino chiuderà la regular season a Russi, squadra che precede i biancoazzurri di un punto in classifica. Chiudere al secondo posto che vale i play off, l'obiettivo dei titani, ma perché questo accada devono verificarsi una serie di combinazioni. Il Victor deve vincere a Russi e la Savignanese non deve battere il Sanpaimola. Questo perché l'arrivo alla pari tra Victor San Marino e Savignanese premierebbe la società di Savignano in virtù degli scontri diretti. Gianni D'Amore ha tutti a sua disposizione eccezion fatta per gli infortunati di lungo corso: Cola, Rosti e Luvisi. Da verificare fino all'ultimo le condizioni di Guglielmi e Carrer ma che dovrebbero essere della partita. Rientra dalla squalifica Pedrazzini.