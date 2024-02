SERIE D GIRONE D Il Victor San Marino blocca il Carpi, ma adesso serve il grande colpo Una stagione da incorniciare ma adesso serve la svolta a Ravenna. Entro metà settimana arriveranno novità societarie

Prima il ritornello era “pensiamo a salvarci” adesso si è trasformato in “pensiamo di partita in partita”. Il campionato della neopromossa, l'abbiamo sottolineato più volte, è ampiamente positivo sotto tutti i punti di vista, ma a questo punto, con questa classifica, il Victor deve chiedersi cosa vuole fare da grande. Nei tre scontri diretti giocati recentemente con Lentigione, Corticella e Carpi è arrivato il solo punto di ieri, condito da un'ottima prestazione di una squadra rimodellata anche dal punto di vista tattico dal suo allenatore con questo ritorno al caro vecchio 4-4-2. Cassani adatta i concetti ai moduli, più importante l'interpretazione dei numeri.

Al pareggio ad altezza Carpi però deve seguire una svolta. E la svolta, dopo che nelle ultime cinque è arrivata una sola vittoria, non può che essere il blitz a Ravenna. Solo i tre punti in casa della capolista aprirebbero nuovi possibili scenari di gloria per il finale di stagione. In tutti gli altri casi applausi perchè i play off di Serie D assomigliano molto di più alla classica pacca sulla spalla, piuttosto che a un vero obiettivo.

Ieri Cassani per la prima volta ha schierato il portiere under Francesco Gattuso senza paura nella partita più complicata contro la squadra più forte del campionato, e la risposta del giovane è stata più che positiva.

In fine la questione societaria. Ieri ad Acquaviva non si è presentato nessuno. Il Victor San Marino ha fatto sapere che entro metà settimana attraverso un comunicato ufficiale annuncerà le novità.

Nel video l'intervista al portiere Francesco Gattuso

