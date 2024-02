SERIE D GIRONE D Il Victor San Marino mette a segno due colpi di mercato: Buffa e Deme Simone Buffa centrocampista 22 anni e l'attaccante senegalese Serigne Deme classe 2005 scuola Spal

Il Victor San Marino mette a segno altri due colpi di mercato per provare a stuzzicare le pretendenti alla Serie C. In vista del rush finale il Direttore Sportivo Bollini rinforza ulteriormente la rosa con gli arrivi del centrocampista palermitano classe 2001 Simone Buffa. Per lui recente passato in piazze di livello come Messina, Catania, Trapani e Acireale. Vestirà la maglia biancoazzurra anche il giovanissimo (18 anni) attaccante senegalese Serigne Abdou Lahat Deme, scuola Spal. Deme ha già debuttato in Serie C, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Buffa si è già aggregato alla squadra di Cassani, previsto per oggi l'arrivo di Deme.

