Il Victor San Marino non può fallire il recupero con il Del Duca

Due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta, 9 punti totali e una distanza dalla vetta abissale, la Fya Riccione viaggia a punteggio pieno 7 su 7 e 21 punti. Questo significa, ragionando in ottica promozione o quanto meno campionato di vertice, che quella di domani è una partita che non si può sbagliare. Occorre immediatamente mettere fine all'anemia da gol che ha condizionato il rendimento della squadra che ha sempre offerto prestazioni dignitose ma senza andare oltre. Domani ore 15.30 in trasferta con il Del Duca Grama imperativo vincere per scalare cinque posizioni e piombare al quarto posto. In tutti gli altri casi si resta anonimi. Il tecnico Gianni D'Amore perde il capitano Barone che non sarà della partita per infortunio. Sono in fase di valutazione le condizioni di Albonetti assente anche domenica scorsa con il Tropical. Rientra il rumeno Voinea. E' proprio da lui che ci si attende la svolta in fase realizzativa. Oltre a Del Duca Grama – Victor San Marino, si recupera anche Tropical Coriano – Classe, in programma domani alle 20.30.