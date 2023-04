Il Victor San Marino sale in D dopo soli due anni dalla sua nascita

Da De Biagi – Rossini a Della Balda i presidenti che vincono i campionati alla guida del San Marino sono sammarinesi. Perchè probabilmente, almeno in queste categorie, lo spirito di appartenenza, il sapere chi sei e perchè lo fai, è un valore ancora inestimabile. Spirito di appartenenza, ruoli ben precisi, motivazioni giuste e scelte oculate, tutti ingredienti che si sono incastrati benissimo e che hanno dato il risultato, promozione in due anni.

“Sono Stati di Parola” come recita la maglietta celebrativa. Il DS Luca Bollini aveva alle spalle l'esperienza accumulata alla Fiorita, ha dimostrato che si può essere profeta in patria, e tutti sanno che è nettamente più complicato. Ha notato Stefano Cassani, 34 anni, al Del Duca Grama, non al Real Madrid, e non ha avuto esitazioni. Giovane, ambizioso e con le idee ben chiare, profilo perfetto per la causa biancoazzurra. Cassani, figlio dell'ex ciclista ex CT della Nazionale di ciclismo Davide, ha la capacità di essere incisivo. La maglia celebrativa “D Terzo” è dedicata proprio a lui. Un dogma tassativo, ripetuto all'infinito ad ogni allenamento. In sostanza scambio tra due giocatori, e palla immediata sul terzo uomo. Un po' macchiavellico come concetto, ma evidentemente incisivo. Matrimonio celebrato e il figlio Serie D è subito nato.

Poi una società che si basa sulla capacità attrattiva di un Presidente appeal per gli sponsor come Luca Della Balda, avvocato, con tanti contatti, e grande appassionato di calcio. Ha saputo infondere entusiasmo e si è contornato di uomini che ne hanno capito lo spirito. Paride Bugli, Tiziano Canini, Silvano Valentini, preziosi nel loro lavoro di raccordo. Discorso a parte va fatto per altri due componenti determinanti nel progetto. Simone Celli. L'ex Segretario alla Finanze era un grande tifoso del San Marino calcio. Ha saputo ripartire, e per farlo ha scelto proprio la sua passione per i colori biancoazzurri. Lavora dietro alle quinte, con coerenza e abnegazione, questa serie D è anche sua. L'altro è un mostro sacro del calcio sammarinese: Giampaolo Mazza. sua l'ultima promozione dalla E alla D alla guida del San Marino calcio stagione 1996-1997, prima di prendere in mano la Nazionale. E' un uomo di calcio, e ha speso tutta la sua vita per il calcio sammarinese, può ancora dare molto. Il Victor lo terrà stretto per la sua grande esperienza ma anche per la sua umanità.

Il Victor San Marino sale in Serie D, lo farà con Cassani allenatore e se ti chiami San Marino Calcio (adesso Victor) non puoi permetterti di fare la comparsa.