Il Victor San Marino vince l'anticipo con il Granamica. Ad Acquaviva decide Ambrosini.

Victor San Marino - Granamica

Cassani recupera i nazionali sammarinesi Tosi e Lazzari, sceglie Marra centroavanti Dioh parte dalla panchina. Il Granamica è allenato dall’ex Cesena e San Marino calcio Davide Marchini. Cross basso di Xhuveli, attento Pazzini. Victor in evidenza con Stellacci, sul suo cross Marra è leggermente in ritardo. De Queroz già ammonito rischia grosso quando commette fallo al limite dell’aria. L’arbitro fischia la punizione ma non estrae il secondo giallo. Giallo estratto per il tecnico del Granamica Marchini per proteste. Partita complicata per il Victor. Alla mezz’ora Gramellini cade in area, tutto regolare. Schema interessante su punizione, Tomatis non prende il pallone poi si dispera. Percussione di Nicholas Marra viene a contatto con un difensore, tutto regolare anche in questo caso. Victor in ampiezza, ottimo lancio per Gramellini anticipato sul più bello. In chiusura di frazione la palla gol più ghiotta per il Granamica sul taglio dalla sinistra Riccardo Spitz manca clamorosamente la conclusione da pochi metri.









Ripresa, passano 5 minuti e la partita si sblocca. Punizione Ambrosini evidente deviazione che diventa impossibile per il portiere Treggia. Gol attribuito al capitano del Victor ma è chiaro autogol del Granamica. Poco dopo ancora Ambrosini su punizione. Treggia si inarca e mette in angolo. Dal corner Lombardi mette dentro ma è tutto vanificato da un fischio precedente. Pazzini esce a valanga su Xhuveli e rimedia ad un pasticcio. Gramellini da buona posizione alza troppo la mira. Marra tutto solo non trova la porta e non uccide l’incontro. Tredicesima vittoria in campionato per i Titani. All’Acquaviva Stadium Victor San Marino batte Granamica 1-0.