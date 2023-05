Il Victor San Marino vuole impreziosire la bacheca

Borgo San Donnino – Victor San Marino, si assegna oggi la SuperCoppa di Eccellenza Emilia Romagna. Le due squadre hanno vinto i rispettivi Gironi, una sfida che decreterà chi tra le due formazioni si laureerà “Regina” dell'Emilia Romagna. La squadra di Fidenza davanti a tutti nel Girone A con 84 punti. + 5 sul Cittadella Vis Modena, con uno score di 26 partite vinte 6 perse e 6 pareggiate. 81 i gol fatti e 45 quelli subiti. I bianco/blu sono stati in grado di portare tre giocatori in doppia cifra: Francesco Delporto 18, Martin Gonzalo Martinez 17 e Giacomo Rossi 11. Il temutissimo attaccante Andrea Ferretti ha chiuso la sua stagione con 9 reti. Stefano Cassani affronterà questa corazzata, anche economicamente ben predisposta, con i migliori. Out i soli Santoni e Stellacci. Il Victor ha chiuso il campionato con un punto in più 85, un maggior distacco sulla seconda 9. Una bella sfida che assegna il Trofeo SuperCoppa Eccellenza Emilia Romagna. In caso di parità nei tempi regolamentari, non ci saranno gli extra time ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Borgo San Donnino – Victor San Marino si gioca allo Stadio Biavati di Corticella Bologna.