ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Victor stoppato in casa dal Sant'Agostino I ferraresi strappano il pareggio 2-2 e sono la prima squadra a bloccare il Victor ad Acquaviva

Tante le assenze nel Victor, Cassani cambia modulo passa al 3-4-1-2 con Arlotti alle spalle di Ambrosini e Marra. Primo pericolo portato da Gherlinzoni, il centroavanti supera anche Pazzini, la sfera esce, ma il gioco era fermo per posizione irregolare. Punizione Sabba, De Queiroz anticipato per un soffio. Ben messo in campo il Sant’Agostino, la conclusione impegna Pazzini in angolo. Minuto 25 De Queiroz in tackle su Gherlinzoni tocca il pallone il centrale biancoazzurro, ma l’arbitro concede il rigore tra le protraeste. Dagli undici metri realizza Fiorini. Il Victor non alza mai il ritmo, ma alla prima vera fiammata trova il pareggio. Gramellini per Scott Arlotti in contro tempo Costantino e il Victor pareggia. Cassani, toglie Tiraferri per inserire Mengucci esterno di ruolo e riporta Gramellini a destra. Ambrosini si produce in una mezza rovesciata senza effetti sperati. È un altro Victor in questo inizio di ripresa e Morelli nel cuore dell’area di rigore a scaricare in porta il sorpasso. Dopo il raddoppio arriva però un altro Black Out, squadra disordinata che permette al Sant’Agostino e soprattutto a Gherlinzoni di essere costantemente la spina nel fianco di una difesa, oggi, sempre in affanno. Anche Pazzini sbaglia qualcosa, sulla prima uscita dalla propria area di rigore viene graziato da Gherlinzoni che mette fuori . Sulla seconda il centroavanti non perdona, e si torna in parità. Nel finale ancora Gherlinzoni ha la palla per il contro sorpasso ma sarebbe stato troppo. Non arriva la decima poco male l’obiettivo è sempre più vicino. Allo Stadio di Acquaviva Victor San Marino - Sant’Agostino 2-2

