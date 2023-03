Il Victor suona la nona sinfonia

Cassani anche a causa della rotazione degli Under comincia con Arlotti in panchina. Tandem d’attacco Ambrosini - Marra. Spazi angusti su questo campo di Classe molto stretto difficile trovare le giocate con palla a terra. Lancio per Ambrosini chiuso in angolo al momento della conclusione. Pazzini costretto ad uscire abbondantemente dalla sua area di rigore sceglie bene il tempo e libera. Sabba su punizione per la torsione di Marra, ben posizionato Baldassarri. Break dei padroni di casa con Merciari alla conclusione con il sinistro sfera sopra la traversa. Santoni, sulla destra attaccato, brutto movimento della caviglia e il ragazzo è costretto a lasciare il campo in barella al suo posto dentro Morelli. Alessandro Tosi direttamente in porta su punizione, sfera ben indirizzata, respinge con i pugni Baldassarri. Poco dopo la mezz’ara azione convulsa in area, l’ultimo tocco è di Lazzari che mette in porta quando l’arbitro ha il braccio alto per segnalare il possibile fuorigioco di Tosi.

Nella ripresa due situazioni potenziali nel giro di due minuti prima Lazzari ben servito da Ambrosini conclude a botta sicura sulla traiettoria una deviazione, solo angolo, poco dopo tocca a Sabba stesso risultato solo corner. Minuto 34 Arlotti tracciante per il movimento di Morelli trattenuto per l’arbitro è calcio di rigore. Alex Ambrosini dagli undici metri e sedicesimo gol in campionato. Sbloccata una partita complicatissima. Dopo lo svantaggio il Classe perde la testa, prima Licka doppia ammonizione poi Cappello rosso diretto e la squadra di Davide Succi resta in 9 uomini. Arriva la nona vittoria consecutiva, resta il + 11 sul Progresso quando mancano sei partite alla fine della stagione. A Classe di Ravenna, Victor San Marino batte Classe 1-0.

Lorenzo Giardi