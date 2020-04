SERIE C Il virus ha interrotto la rincorsa del Modena. Salvatori: "Non sarà facile, ma dovremo ricominciare"

Una prima parte di stagione a cercare una dimensione. Un girone sulle montagne russe per il Modena che dopo il ripescaggio approcciava la C con l'idea di fare un buon campionato. I risultati altalenanti portavano poi all'avvicendamento in panchina tra Zironelli e Mignani e quando la rotta sembrava aggiustata e la rimonta cominciata è arrivato il virus. Se sarà campionato, si vedrà. E che estate sarà per gli operatori di mercato è difficile dirlo, facile solo indovinare sia tutto al ribasso. Priorità ora, se possibile, a chiudere la stagione. Perchè le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Sentiamo Fabrizio Salvatori direttore sportivo





