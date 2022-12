Il volo feriale di Reggiana e Gubbio

Al netto di tanti discorsi e tanti risultati, il turno infrasettimanale nel girone B due ne boccia e due ne promuove. A finire dietro la lavagna ci sono Entella e Cesena. I liguri vittime di questa grande 'remuntada' del Pontedera che continua a marciare a passo di carica, e il Cesena che invece sparisce a Lucca con poche attenuanti e anzi riportando a galla vecchi timori. Sconfitte che non hanno comune denominatore tranne il crollo in classifica. Perché il Cesena ha già perso 4 partire, quante ne perde in una stagione chi ambisce al primo posto, ed Entella invece che a dispetto della qualità offensiva ha con 18 reti all'attivo il secondo peggior attacco della parte sinistra della classifica.

Col vento in poppa la Reggiana, che ha rischiato di naufragare a Recanati poi l'ha vinta di crosta come deve fare una squadra forte e il Gubbio che è andato a Pesaro a fare allenamento. Spingono Carrarese e Fiorenzuola, torna a spinge il Rimini trascinato da super Santini. Nella parte bassa segnali di vita dal San Donato che non vinceva da settembre ha battuto inguaiando il Montevarchi e segnali anche dall'Olbia (pari in rimonta ad Alessandria). E quindi allo stato attuale delle cose nessuno sta peggio dell'Imolese che a Rimini ha perso la quinta partita a fila e della stessa Vis che non proprio non riesce a riemergere. Spunti di metà settimana, spunti a carattere provvisorio. Sabato si gioca ancora.