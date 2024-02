SERIE C Illanes-Capello: la Carrarese stende il Gubbio Non si ferma la Carrarese: 2-0 al Gubbio e quarta vittoria consecutiva per i marmiferi, sempre più terzi.

Una partita senza esclusione di colpi, piena di occasioni tra due squadre in forma. Ma alla fine la Carrarese fa valere il fattore campo e prosegue nella striscia di vittorie consecutive – ora sono 4 – interrompendo sempre a 4 quella del Gubbio. Che parte meglio: Della Latta regala la sfera a Bumbu, missile da fuori messo in corner da Bleve con un grande intervento. Dall'altra parte non è serata per Greco, e già lo si intravede quando rischia tantissimo sul pressing di Della Latta ma in qualche modo si salva. La frittata arriva ad inizio ripresa: sul cross di Cicconi, Greco si lascia sfuggire il pallone in uscita e per Illanes è tutto facile: Carrara sblocca così un match equilibrato e complicato. L'argentino si trasforma in eroe quando, 10 minuti più tardi, salva sulla linea il suo stesso vantaggio. Chiusura provvidenziale sul diagonale di Desogus. Si va da una parte all'altra, senza sosta: Zanon sfonda a destra e questa volta a salvare un gol fatto è Coppolaro, sul mancino a botta sicura di Casolari. La chance colossale per il pari al 78': Dimarco crossa, Di Massimo gira di testa e centra il palo. Sulla respinta Udoh spara alle stelle. Greco prova a riscattarsi dicendo di no a Cicconi, che si era inserito con i tempi giusti. La spallata definitiva al tramonto del match: Cicconi strappa e apre per Schiavi, palla dentro e con il petto Capello chiude la contesa per il 2-0. Il Gubbio si ferma, la Carrarese resta terza e ha sempre la Torres nel mirino.

