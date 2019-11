Imminente la trasferta in Repubblica Ceca per la Nazionale di Costantini

Tipica serata autunnale con pioggia fresca a bagnare le due Nazionali principali di San Marino. Metà campo per Varrella, metà campo per Costantini. Serravalle B le ospita entrambe in vista dei prossimi incontri.

Repubblica Ceca per l'Under 21, Kazakistan e Russia per la Nazionale Maggiore. Ci occuperemo nei prossimi giorni della Nazionale A, più imminente l'impegno dell'under 21 opposta il 14 novembre alle 18 a Chomutov alla Repubblica Ceca. La selezione bianco-rosso-blu ha disputato 3 incontri con una vittoria con la Lituania, e due pareggi con Grecia e Scozia.

In un girone molto equilibrato che ancora deve stabilire chi sarà il vero padrone, la Repubblica Ceca non può permettesi di sottovalutare un avversario, sulla carta nettamente inferiore, ma che ha una gran voglia di dimenticare i recenti approcci sbagliati.

Il portiere Mirco De Angelis è sicuro che l'Under 21 sopperirà al notevole gap tecnico/fisico con una partita gagliarda e piena di contenuti positivi.