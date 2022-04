Imolese: 1-0 alla Vis Pesaro e play-out

In attesa di sapere se all'Imolese verranno restituiti quei “famosi” due punti tolti ad inizio stagione, i rossoblu – con una prova caparbia e di tutto cuore – battono la Vis Pesaro e scongiurano la retrocessione diretta sul campo. Sono 4 – infatti - i punti di vantaggio sul Grosseto ultimo, incolmabili a 90 minuti dal termine: Imola si giocherà la permanenza in categoria ai play-out. Primo tempo soporifero, i romagnoli si fanno vedere solo con la torsione di Padovan sul cross di Luca Lombardi.

Nella ripresa, però, il gol-partita: in qualche modo Benedetti la fa passare, numero d'alta scuola di Romano che lascia sul posto Gavazzi e dalla linea di fondo batte Farroni. Il “Galli” esplode per il terzo centro stagionale del 15 rossoblu, senza dubbio il più importante. Sulle ali dell'entusiasmo l'Imolese continua a spingere: coast to coast di Alessandro Lombardi, slalom in area di rigore e mancino che esce di un nulla. Stessa sorte per Padovan che si accentra ma non inquadra lo specchio della porta. I ragazzi di Fontana ora meriterebbero il raddoppio: corner, spizzata di Padovan e Rinaldi centra l'incrocio dei pali da 0 metri. Vis Pesaro non pervenuta e per i biancorossi piove sul bagnato: D'Alena trattiene Coppola che non la prende bene e reagisce sotto gli occhi del direttore di gara. Cartellino rosso per il 23 ma, paradossalmente, la Vis cresce in inferiorità numerica e sfiora l'1-1 in ben due occasioni: prima Rossi smanaccia come può il traversone ed è superlativo sulla botta dal limite di Acquadro, poi Manetta spara fuori da ottima posizione. Play-off ancora in discussione per i marchigiani, l'Imolese – invece – va ai play-out.