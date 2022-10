Imolese all'ultimo respiro

Padroni di casa per riscattare il pesante KO subito nel derby con il Cesena, Carrarese reduce dalla vittoria di misura sul Pontedera. Pronti, via e Imolese subito pericolosa. Conclusione dal limite di Zanini e palla non troppo distante dalla porta di Satalino. Al secondo tentativo i rosso-blu passano in vantaggio. La squadra di Antonioli lavora un bel pallone sull'out di sinistra, De Feo mette al centro per Fonseca che firma il vantaggio dell'imolese. La gara si accende. Carrarese pericolosa con il rasoterra di Bozhanaj, fuori non di molto.

La risposta dell'Imolese con De Feo, il portiere Satalino non rischia e mette in angolo. Ospiti che trovano la via del gol con Capello, rete annullata per la posizione di fuorigioco dell'attaccante ospite. Il pareggio arriva poco dopo la mezz'ora. De Vito interviene cosi su Bozhanaj, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Alla battuta si presenta Capello che fa 1 a 1. Secondo tempo e Giannetti si divora cosi, il pallone del vantaggio ospite. La conclusione dell'attaccante di Dal Canto, si perde sull'esterno della rete.

L'Imolese ci riprova con il solito De Feo, salva in due tempi Satalino. Pochi minuti dopo, ingenuità del capitano rosso-blu che mette le mani in faccia a Capello. Cartellino rosso e Imolese in 10. A sei minuti dal termine, secondo calcio di rigore per la Carrarese. L' arbitro assegna il penalty per un tocco di mano all'interno dell'area. Sul dischetto ancora Capello ma questa volta il portiere Molla è bravo ad opporsi. Come spesso succede nel calcio, gol sbagliato e gol subito. All'ultimo dei 6 minuti di recupero e in inferiorità numerica, Stijepovic trova il gol di una vittoria insperata. Progressione e gran diagonale dell'attaccante rosso-blu che non lascia scampo a Satalino. Cuore e carattere nel successo di un Imolese che sale a quota 11 punti, per la Carrarese, terza sconfitta esterna consecutiva.