Imolese: arriva Cristian Cerretti.

L’Imolese ha la definizione dell’accordo di trasferimento con il giocatore Cristian Cerretti, classe 2001 in prestito dallo Spezia, ed il suo inserimento con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C. Difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Cerretti è al debutto tra i professionisti dopo aver guadagnato, grazie ad un costante processo di valorizzazione tecnica, i galloni di capitano della formazione Primavera della compagine ligure neopromossa in serie A.



