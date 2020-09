Imolese: arriva Mattia Tonetto

L’Imolese ha annunciato che il giocatore Mattia Tonetto, classe 2001 in prestito dal Frosinone, sarà inserito con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C. Terzino sinistro, mancino naturale e ottime doti corsa, Tonetto approda in rossoblù dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lupa Roma ed aver compiuto un triennio di costante crescita con la maglia del Frosinone dalla compagine Under 17 alla formazione Primavera della quale diventa pedina inamovibile. Nelle scorse settimane Tonetto ha svolto il ritiro estivo aggregato al gruppo della prima squadra ciociara di serie B.