SERIE C Imolese: arriva Michele Rinaldi

Imolese: arriva Michele Rinaldi.

L’Imolese ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo dal Feralpisalò, con accordo su base biennale, del giocatore Michele Rinaldi, classe 1987. Roccioso ed esperto difensore centrale, Rinaldi è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi accarezzare il sogno da massima serie con le maglie di Udinese e Parma. L’esordio in serie A è rimandato alla stagione 2010/2011 con il Bari, dopo un triennio a Rimini, dove colleziona 6 presenze. In seguito veste le maglie del Benevento, Pavia, Cuneo, Savoia, Prato, Gubbio, Arezzo, Viterbese e Feralpisalò risultando, per continuità di presenze e rendimento nella categoria, uno dei più esperti conoscitori della serie C.



I più letti della settimana: