SERIE C Imolese, caduta a picco: 2-0 Montevarchi al "Galli" Terza sconfitta consecutiva per i rossoblu di Antonioli che ora si avvicinano pericolosamente alla zona play-out. L'Aquila passa con le reti di Bertola e Alagna nel giro di 7', tra 61' e 68'.

Era uno scontro salvezza da non sbagliare per l'Imolese. E invece, con un uno-due micidiale a metà ripresa, l'Aquila Montevarchi passa al “Galli” e condanna i rossoblu al terzo ko di fila. Ospiti che avrebbero subito la chance di passare in vantaggio: Kernezo si avventa su una palla che sembra morta, Rossi esce a valanga e lo travolge. E' calcio di rigore, Giordani si presenta sul dischetto ma l'estremo difensore dell'Imolese si riscatta alla grande respingendo il penalty – calciato male – dal numero 77. Iniezione di fiducia per i ragazzi di Antonioli che si riversano in avanti: cross basso di Attys, velo di Fonseca e destro di Zanini che esce di pochissimo complice la deviazione decisiva di Pietra. Un'altra deviazione invece rischia di beffare Mazzini: quella di Bertola che, andando a chiudere su Annan, spedisce la sfera sulla traversa. Brivido per l'Aquila, anche se sarà l'ultimo del match.

La ripresa infatti è un dominio dei toscani che passano al 61': traversone di Amatucci, mischia e destro di Pietra che viene ribattuto dalla difesa dell'Imolese. Si alza un campanile sul quale Bertola si avventa, missile al volo che muore all'angolino per il vantaggio Montevarchi. Eurogol del centrale difensivo. I romagnoli subiscono il colpo, la banda Malotti ne approfitta a stretto giro di posta: Alagna sbuca tra le maglie avversarie che pasticciano nell'area piccola e deposita in rete. 2-0 e partita chiusa, legittimata anche dal tentativo in estirada del solito Alagna fuori di poco.

