SERIE C Imolese, crisi senza fine: la Torres vince 1-0 Quinta sconfitta consecutiva per i rossoblu, battuti al "Galli" anche dalla Torres. Decisivo il gol di Diakitè nella ripresa.

Imolese in caduta libera. Al momento, Antonioli e i suoi ragazzi non riescono a trovare una cura ad una crisi che sembra senza fine. Quinta sconfitta consecutiva per i rossoblu, ottava partita senza gol e dodicesima senza vittorie. Numeri da incubo per una squadra sempre più fanalino di coda. Al “Galli” passa anche la Torres, al secondo successo di fila lontano dalla Sardegna. La prima chance, però, è griffata Imola: Bertaso prova la bomba dalla distanza, passando non troppo lontano dall'incrocio dei pali. La Torres risponde con il cross dalla destra di Lombardo e il colpo di testa di Lisai che anticipa Rossi ma non inquadra lo specchio.

Nella ripresa gli episodi che decidono la partita: prima Lisai veste i panni dell'assist-man ma l'incornata di Scappini è centrale. Poi il vantaggio sardo: bella azione degli uomini di Sottili, Liviero sale a sinistra e mette dentro per Diakitè che non può sbagliare. La Torres va sull'1-0, il gol dell'attaccante classe '93 sarà quello da 3 punti. Anche perché per l'Imolese piove sul bagnato: Camilleri si prende il primo giallo al 61', il secondo al 63' e i padroni di casa restano in 10 per un'ora. Il direttore di gara annulla il definitivo colpo del ko della Torres con Scappini che anticipa Rossi in spaccata e mette dentro, ma è tutto fermo per il fuorigioco del 90 rossoblu. Offside che ferma anche l'ultimo tentativo dell'Imolese con il neo-entrato Likendja. Arriva l'ennesima sconfitta stagionale per i romagnoli, serve un deciso cambio di rotta.

