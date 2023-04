Imolese e Rimini chiudono in parità. Un punto per muovere la classifica

Il derby comincia con una buona occasione per il Rimini, Rossetti controlla poi va alla conclusione, blocca Adorni. Meglio i biancorossi in maglia azzurra nelle prime battute, sul corner battuto colpo di testa sul primo palo e sfera che si alza non di molto. Doppia occasione Imolese, prima Simeri Zaccagno esce con i tempi giusti e respinge, sulla ribattuta Faggi a porta sguarnita non riesce a metterla dentro. Ancora Simeri, pericoloso, l'attaccante si gira bene, ma la conclusione ben calibrata sfiora il palo. Il Rimini ha un portiere di ottimo livello, sul destro a giro di Zanini, Zaccagno pulito, efficace e in grande stile, mette in angolo. Numeri di qua e di la perché ilo gol di Piscitella è davvero straordinario. L'esterno per troppo tempo messo da parte, trova una giocata pazzesca andando a mettere la sfera sotto l'incrocio dei pali. Uno dei gol più belli dell'intero campionato. La replica dell'Imolese è immediata. Sulla punizione battuta dalla sinistra, respinge corto la difesa del rimini, Zanini si coordina e questa volta Zaccagno non può nulla. Botta e risposta nel derby romagnolo. Zaccagno in uscita sempre sul solito Simeri, bel duello tra questi due grandi protagonisti di questa sfida. Più o meno la stessa cosa di là, quando Adorni sceglie bene il tempo su Santini. Sempre il portiere rossoblu bravo con i pugni a respingere il colpo di testa di Pietrangeli . Imolese che resta in 10 espulso Zanini per proteste. E' l'ultima cosa di un derby combattuto. Al Romeo Galli di Imola, Imolese – Rimini 1-1.