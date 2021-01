SERIE C Imolese: e sono 10 (sconfitte di fila), il Gubbio vince 2-1 I romagnoli sono in caduta libera: decima sconfitta consecutiva al "Barbetti" contro il Gubbio. Decisiva la doppietta di Juanito Gomez nei primi 45 minuti, Morachioli accorcia nella ripresa ma non basta.

Gubbio e Imolese ripartono così come avevano chiuso lo scorso anno: gli umbri vincono, i romagnoli perdono ed è il decimo ko consecutivo per i rossoblu. Per ora la cura Catalano non sta dando i frutti sperati, al “Barbetti” la reazione è tardiva e non basta. Eppure è proprio l'Imolese a cominciare meglio: Polidori mette dentro, la difesa allontana poi Zamarion è superlativo a chiudere con i piedi sul tap-in di Ventola. Il Gubbio risponde con la punizione insidiosa di Pasquato – complice il campo innevato – respinta in qualche modo da Siano prima che Boccardi allontani definitivamente la minaccia. Alla mezz'ora è 1-0 Gubbio, nella maniera più rocambolesca: l'arbitro scodella la sfera dopo aver interrotto il gioco a causa di un infortunio, cross in mezzo di Ferrini e Juanito Gomez incorna, non lasciando scampo a Siano. L'Imolese accusa il colpo: 120 secondi dopo nuovo pallone dalla trequarti, ancora Gomez si avventa, arriva prima dell'estremo difensore ospite e lo buca. 2-0 per i Lupi nel giro di un paio di minuti ed è notte fonda per i rossoblu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nella ripresa la squadra di Catalano tenta una reazione. Prima con Bentivegna ma la punizione termina alta sopra la traversa, poi con Cerretti che riceve da Torrasi ma in girata non inquadra lo specchio della porta. Buon momento per l'Imolese che viene premiato con il gol che accorcia le distanze: il neo-entrato Morachioli duetta con D'Alena e Rondanini, batte Zamarion e regala un quarto d'ora di fuoco al match. Il Gubbio prova a “buttarci acqua” sopra con il diagonale di Pellegrini fuori di un soffio, Imola sfiora il clamoroso 2-2 con il tentativo di Piovanello che impegna Zamarion. I padroni di casa, però, resistono e si portano a ridosso della zona play-off mentre l'Imolese è sempre più giù.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: