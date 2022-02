SERIE C Imolese, e sono tre in fila: l'Ancona passa 2-0 D'Eramo e Rolfini avvicinano i biancorossi al terzo posto, viceversa i rossoblu sono a +3 dalla Pistoiese ultima.

L'Ancona-Matelica da trasferta è una macchina da guerra e per un'Imolese volenterosa, ma in piena crisi di risultati, non c'è lieto fine. Lo 0-2 del Galli è il quarto successo nelle ultime cinque trasferte dei marchigiani, ora a -3 dal terzo posto di Cesena ed Entella. Viceversa sono tre ko in fila per i rossoblu, sempre nei playout e ora con appena 3 punti in più dalla Pistoiese ultima.

Eppure, nel primo tempo le azioni rilevanti sono tutte romagnole. Cerretti sbaglia il cross e va in porta, Avella smanaccia via. Quindi Angeli di testa su angolo di Liviero, palla alta di pochissimo. Non troppo lontano dal palo nemmeno il sinistro di Padovan, smarcato al limite dall'asse Liviero-Belloni. Si prosegue con gli affondi a destra di Cerretti, prima con un traversone inzuccato alto da Benedetti e poi con un'incursione che chiama al tiro Padovan, Avella è attento nel coprire il palo. E ancora Padovan su una combinazione con Benedetti, Avella alza a campanile e poi blocca senza problemi.

Ci vuole la ripresa per vedere in azione l'Ancona, che però, a differenza dell'Imolese, non pecca in concretezza: Maurizii lancia per l'imbucata dalla sinistra di Moretti, Rossi tocca, Del Sole centra Vona e infine D'Eramo la sblocca stoccando a rete. Per l'Imolese l'occasione del pari arriva sull'ennesimo cross di Cerretti, la difesa pasticcia, l'appena entrato De Feo raccoglie e Avella oppone i guanti. La reazione di casa però è tutta qui e all'81° cala la mannaia: contropiede Ancona con fallaccio da rosso di Liviero su Moretti, l'arbitro giustamente dà vantaggio perché Rolfini ha la strada spianata verso il bis, siglato dopo aver aggirato Rossi. È il 13° centro per il centravanti biancorosso, sopra al quale, in classifica marcatori, c'è solo il capocannoniere Magnaghi. Alessandro Lombardi per la testa di De Feo è l'ultimo, timido tentativo romagnolo, mentre nel recupero Moretti si divora l'assist di Sereni mancando il tris con una girata in libertà dal cuore dell'area.

