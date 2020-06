SERIE C Imolese, ecco Cevoli: "Convinto che ci salveremo"

L'operazione salvezza dell'Imolese in questa annata complicata passa anche dal terzo allenatore. A sorpresa a fine lockdown è finito anche il rapporto con Gianluca Atzori e dunque ecco Roberto Cevoli. Non c'è tempo per stravolgere, c'è un'annata da giocarsi in due partite e in questo l'esperienza e le idee chiare dell'ex tecnico di Monza e Reggina possono fare la differenza. La presentazione con una conferenza sulla piattoforma Zoom prima delle decisioni del Consiglio Federale e prima di sapere l'abbinamento con l'Arzignano. Ma il tecnico sammarinese non aveva preferenze.

Nel video l'intervista a Roberto Cevoli.



