Imolese - Fermana 0-1, Boateng lancia i marchigiani

In 10 contro 11, rigore contro e con un inizio di stagione particolarmente complicato. Le premesse dopo i primi 20 minuti di gioco per la Fermana non erano delle migliori, soprattutto contro un'Imolese in serie utile da 3 partite. E invece il centro nella ripresa di Boateng regala il secondo successo di fila ai marchigiani, facendoli uscire per la prima volta dalla zona play-out. Al “Gavagnin-Nocini” la partita è bloccata e vive di pochi sussulti, il più clamoroso al 21': sponda di Stanco per Polidori, acrobazia del 9 che trova la mano di Manetta. Calcio di rigore e non è tutto perché il difensore della Fermana era già stato ammonito in precedenza. Espulsione e gialloblu in 10. Occasione più unica che rara per gli uomini di Roberto Cevoli ma lo stesso Polidori si fa ipnotizzare da Ginestra che blocca in due tempi e salva i suoi. Black-out Imolese, avanza la Fermana: iniziativa personale di Boateng che fa secco Rinaldi e calcia. Siano si fa trovare pronto così come sul tap-in di Raffini.





La ripresa si apre con il gol vittoria: corner dalla sinistra, Boateng gira alla perfezione e batte Siano per il vantaggio degli uomini di Antonioli. Primo centro stagionale per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan. La risposta dell'Imolese non si fa attendere: traversone insidioso di Morachioli, Ginestra smanaccia, la sfera bacia il palo e la Fermana si salva. Da lì non rischia più nulla, è il primo stop casalingo per i romagnoli – in “trasferta” a Verona -.