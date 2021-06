SERIE C Imolese: firmato l'accordo per la cessione delle quote societarie

L'Imolese Calcio comunica che è stato sottoscritto un accordo preliminare di cessione delle quote della società. I dettagli dell'operazione e i nomi degli acquirenti, verranno resi noti solo a passaggio definitivo che avverrà tra la metà e la fine di luglio. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche il nome dell'allenatore e la data di inizio del ritiro pre-campionato.

