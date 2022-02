SERIE C Imolese ko a Pontedera La formazione di Fontana perde 2 a 0

Seconda sconfitta in pochi giorni per l'Imolese, la squadra di Gaetano Fontana cede 2-0 a Pontedera. Allo stadio Ettore Mannucci la partita si decide a cavallo dei due tempi. Nella prima parte di gara sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio. Occasione incredibile in contropiede per i toscani con Benedetti che scappa via sulla destra, arriva fin dentro l'area per poi servire un pallone d'oro a Mutton che manda fuori. Errore clamoroso. Al 34' altra opportunità per il Pontedera sempre con Mutton. Gran lancio di Benedetti per il numero 11 che entra in area e con il mancino non trova lo specchio di porta.

Dall'altra parte l'Imolese potrebbe colpire con De Sarlo, bella girata di testa, decisiva la parata di Melgrati in angolo. Nel recupero del primo tempo il vantaggio del Pontedera. È ancora Mutton protagonista, conclusione respinta da Rossi, sulla ribattuta Foglia non può sbagliare. Negli spogliatoi il Pontedera ci torna in vantaggio 1-0. Nella ripresa l'Imolese si fa sorprendere dopo nemmeno due minuti di gioco. Palla perfetta per Giacomo Benedetti, difesa sorpresa, gran controllo che manda fuori causa Rossi e pallone depositato in fondo alla rete. Imolese sotto 2-0, che prova a riaprire una gara che il Pontedera potrebbe chiudere al 60', quando il colpo di testa di Milani è praticamente 3-0 per tutti, non per Rossi che tiene i suoi dentro la partita. Imolese da rivedere sui tagli, azione fotocopia del 2-0, questa volta Benedetti manda fuori. Imolese mai veramente pericolosa. Fa festa il Pontedera che vince 2-0.

