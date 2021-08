SERIE C Imolese ko con la Lucchese: 90 minuti (e traversa) per Nicola Nanni Primo ko stagionale per l'Imolese, sconfitto al “Galli” dalla Lucchese. Decide un eurogol di Semprini, protagonista anche l'attaccante della Nazionale sammarinese Nicola Nanni.

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Un detto che non va mai di moda e che la Lucchese sfrutta a pieno passando sul campo dell'Imolese. Per i romagnoli subito una partenza a rilento nonostante un match giocato alla pari ma deciso dai dettagli. Prima chance rossoblu: Sall fa tutto bene, se la porta sul destro ma va centrale. Nessun problema per Coletta che blocca agevolmente. Meglio, molto meglio fa Mauro Semprini sull'altro versante: il 10 riceve al vertice, si accentra e lascia partire un tiro a giro che si insacca proprio sotto all'incrocio dei pali dove Rossi non può arrivare. 1-0 Lucchese, Semprini “alla Del Piero” per uno dei gol già candidati al premio del più bello del campionato, e siamo solamente alla prima giornata.

Ad inizio ripresa il grande protagonista è il sammarinese Nicola Nanni: l'attaccante della Nazionale, alla prima in campionato con la maglia rossonera, rimane in campo per 90 minuti e passa a centimetri dal primo centro in Serie C, il secondo tra i professionisti dopo quello segnato la scorsa settimana in Coppa Italia contro il Legnago. A dirgli di no è la traversa dopo un grande stacco aereo su cross di Gibilterra. La Lucchese non la chiude e allora il finale è tutto dell'Imolese: Liviero mette in mezzo per Padova, traiettoria beffarda che a momenti non inganna Coletta. Il forcing rossoblu prosegue: slalom speciale di Lombardi che si libera di 3 avversari e calcia, la deviazione provvidenziale di Bellich salva i suoi. E ancora di più li salva Coletta, togliendo letteralmente dal sette la splendida conclusione di Benedetti. Il numero 8 si dispera così come Fontana in panchina: l'Imolese cade al “Galli” ma non senza lottare fino all'ultimo.



