Imolese, l'operazione salvezza si complica

L'Imolese si butta via, si fa rimontare e nel finale la perde: dovrà obbligatoriamente battere la Pistoiese al Galli con qualunque risultato per restare tra i pro. Alessandrini chiama alla carica i suoi, Di Massimo da lontano è il primo squillo color arancione sul match. Imola non sta a guardare, Liviero sfonda e la mette, girata fuori di Lombardi. I toscani provano a forzare, serve solo vincere e allora Martina imbecca Vano sul quale Rossi mette il corpo alla grande e salva tutto. Ancora Pistoiese: palla assurda di Lombardi che mette in moto Bocic, dentro per Di Massimo, il lob sull'uscita di Rossi è appena alto. E così quasi dal nulla arriva il gol che può decidere il campionato, lo segna a sorpresa l'Imolese: cross di Liviero e spaccata col piattone di Boscolo Chio. Ripresa come è lecito attendersi a tutto Pistoia, il problema dell'Imolese è quello di resistere troppo poco. Vano di fisico recupera e crossa, il preoccupatissimo Rinaldi anticipa tutti ma la mette in porta. Adesso il Melani spinge forte gli arancioni e per i romagnoli c'è solo trincea. Portanova di testa, fuori. Si arriva così al recupero dove succede ancora di tutto. Pinzauti mette in movimento Suciu. Il destro è gestibile, ma Rossi (forse coperto) la combina. E' il delirio dei padroni di casa che festeggiano a mucchio riuscendo nella prima mezza impresa, quella di ribaltare la classifica e andare a Imola con due risultati su tre. Senza Vano, però. Che già ammonito va dritto su Benedetti e salta il ritorno. Grave errore, ma il popolo arancione per ora fa festa e basta.