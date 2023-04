Imolese penalizzata e retrocessa in Serie D

L'Imolese retrocede in D e annuncia battaglia. La Procura Federale ha inflitto altri 4 punti di penalità ai romagnoli, che vanno a -9 dalla Vis Pesaro: per la disputa dei playout ci devono essere massimo 8 punti tra le due contendenti, dunque i marchigiani sono direttamente salvi e i rossoblu scendono di categoria. La società comunque non si arrende e, in una nota, spiega di essersi "già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa".