SERIE C Imolese penalizzata e retrocessa in Serie D Il -4 fa scendere i romagnoli a 9 punti dalla Vis Pesaro che così è salva. La società annuncia ricorso e chiede il blocco dei playout.

Il pastrocchio della C prosegue senza sosta e dopo i playoff tocca ai playout. Che non cambiano nelle date – 6 e 13 maggio – ma perdono l'Imolese, retrocessa direttamente in Serie D ma pronta a dare battaglia. La Procura Federale ha penalizzato i romagnoli di altri 4 punti – causa ritardo nei pagamenti Irpef – e così la classifica dice -9 dalla Vis Pesaro. Il regolamento però prevede che, perché il playout abbia luogo, tra le due contendenti debbano esserci massimo 8 punti; ergo, i marchigiani sono salvi senza bisogno di spareggiare e i rossoblu scendono diretti.

A questo punto, sono 4 gli incroci playout: Mantova -AlbinoLeffe e Sangiuliano-Triestina nel Girone A, Alessandria-San Donato Tavarnelle nel B, Messina-Gelbison nel C (anche qui, per lo stesso motivo, con Monterosi salvo e Viterbese in D). Capitolo chiuso? Non secondo l'Imolese, che in una nota spiega di essersi "già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play-out”. A 8 giorni dal via degli spareggi dunque non resta che aspettare il prossimo atto di questa, spiacevole, commedia da terza serie italiana.

