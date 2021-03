SERIE C Imolese - Perugia 0 a 1, decide il solito Elia Il giovane attaccante, scuola Atalanta, firma la vittoria del "Grifone" sul campo dell'Imolese

Solo tre punti nelle ultime sette giornate per l'Imolese che al Galli ospita una delle grandi del campionato, il Perugia. Catalano si affida al tridente con Polidori, Bentivegna e Piovanello. Caserta ritrova Rosi, Negro e Crialese e schiera Elia e Minesso a ridosso di Murano. Si comincia con il colpo di testa di Elia, bloccato da Siano. Poco dopo la mezz'ora, contropiede del Perugia con il piatto destro del solito Elia, neutralizzato dal numero uno rosso-blu. Il grifone fa le prove generali del gol, angolo di Burrai per Angella che anticipa l'uscita di Siano ma non trova la porta avversaria. Il gol del vantaggio ospite arriva da un incertezza di Boccardi. Elia ruba palla al difensore e dopo aver dribblato il portiere Siano, deposita nella porta sguarnita. Sesto gol stagionale per il giovane talento, scuola Atalanta. Una manciata di minuti e il Perugia va vicino al raddoppio. Splendido aggancio di Murano e destro al volo, ad un soffio dall'incrocio dei pali. Il primo tempo dell'Imolese è tutto in questo colpo di testa di Provenzano, bloccato da Minelli. Stesso copione nella ripresa, Burrai per il destro di Elia con Siano che si salva in angolo. Dalla parte opposta, Piovanello da posizione defilata, impegna cosi il portiere Minelli. Ospiti in controllo e alla ricerca del secondo gol ma Siano è bravo ad opporsi al tentativo di Melchiorri. Al Galli finisce 1 a 0 per il Perugia che tornerà in campo martedì per il recupero con la Fermana mentre si complica il cammino dell'Imolese verso la salvezza diretta.

