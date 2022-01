SERIE C Imolese raggiunta a Siena in pieno recupero (2-2)

L'Imolese torna da Siena con un punto e un fegato grosso così. I rossoblù hanno condotto la gara fino all'ultimo minuto di recupero: avvio senese, splendida uscita di Rossi sul contropiede nato sull'asse Paloschi Di Santo. Partita bloccata, Liviero da troppo lontano, comunque è un modo per dar segni di Imolese in partita. E poco prima dell'intervallo la prima spallata allo 0-0. Bani entra male e senza motivo su D'Alena tanto da procurare un pur contestato rigore. Sul dischetto, dopo 2 minuti di preliminari, D'Alena la mette giusta tra il palo e la manona di Lanni. Ripresa, Siena che lascia spazi alle ripartenze, Torrasi si mette in proprio e viene e viene fermato da Milesi. Giallo e punizione che D'Alena calcia sul muro di cinta senese. E se i padroni di casa fanno confusione, Imola fa 2-0. Lombardi lavora bene di lato, ma il tuffo di D'Alena è da alto quoziente di difficoltà. La festa che segue il raddoppio significa che i rossoblu sono con un piede in paradiso. Con l'altro Cerretti affonda Meli regalando di fatto al Siena il rigore della speranza. Guberti, con Rossi che tocca e basta, riapre scenari impensabili. L'Imolese si mette in trincea e crolla in pieno recupero quando nell'ultima mischia, un rimpallo mette Terigi in condizione di concludere comodamente. Il 2-2 serve poco a entrambe, ma se a Siena c'è poca voglia di ridere a Imola ce n'è ancora meno.

