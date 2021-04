SERIE C Imolese – Ravenna 0-2 colpo esterno giallorosso nel derby che riapre tutto Doppietta di Papa e adesso anche per l'ultimo posto si gioca tutto nelle ultime 3

420 giorni di attesa dall'ultima vittoria in trasferta, ma questa vale oro per il Ravenna che resta ultimo ma adesso può credere nei play out. Il derby salvezza chiude una 35° giornata che va in archivio tenendo tutto aperto: la lotta promozione con tre squadre a giocarsi la B, e la lotta per non retrocedere con 4; Fano, Imolese, Arezzo e Ravenna.

Giallorossi subito pericolosi, Ferretti carica dalla distanza, Siano con i pugni. Comincia il Papa day: conclusione da fuori blocca Siano. L'Imolese non vince da 10 partite, il Ravenna da un intero girone, la tensione in campo c'è e si sente. Provenzano al servizio, svetta Polidori, grande intervento di Tomei. Momento positivo per i rossoblu, si muove bene e libera il tiro Polidori ma alza troppo la mira. La partita si sblocca al minuto 34. Boccardi entra così su Zanoni, giallo e punizione. La traccia favorisce Emnes che punta l'uomo e va ancora su Zanoni, cross nel cuore dell'area, tocco di Ferretti per il rimorchio di Salvatore Papa e il Ravenna si porta avanti. L'Imolese non ci sta e spinge prima della fine di frazione mischia in area giallorossa che porta solo un angolo. Sereni fa tutto bene sulla fascia ma non trova compagni pronti all'appuntamento. Poco dopo è lui stesso a sprecare da non più di 5 metri da Siano calciando alto un calcio di rigore in movimento. All'ora di gioco il raddoppio che mette i titoli di coda all'incontro. E' un azione molto simile al primo gol, sempre Papa bravissimo a farsi trovare al punto giusto al momento giusto, stoccata e Ravenna in gloria. Imolese anche in 10 espulso Bentivegna. Nel finale Salvatore Papa dimostra di essere in giornata di grazia, bomba dai 35 metri che si stampa sulla traversa. Ma può bastare anche così: Al Romeo Galli di Imola, Ravenna batte Imolese 2-0.

