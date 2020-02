Imolese - Ravenna, il derby finisce 1 a 1

Al goal di Mokulu, risponde in pieno recupero Chinellato Ravenna subito propositivo; Giovinco calcia dentro una punizione sulla quale interviene Cauz ma è tutto vanificato dalla posizione irregolare del difensore giallorosso. Per vedere l'Imolese occorre attendere il 18esimo, Chinellato sulla sinistra, fa una mezza cosa tra un tiro e un cross occasione potenziale che poteva essere gestita meglio. Ravenna pericoloso con il solito Giovinco, gioco di gambe e conclusione che va a sbattere contro la traversa. Gioca meglio la squadra giallorossa . Il goal è nell'aria. Lungo lancio di Caidi, Rossi fuori dai pali, Mokulu è geniale nel superarlo con un pallonetto di testa. Vantaggio meritato del Ravenna. Chiesta una posizione irregolare che non viene rilevata.

E' sempre la formazione di Foschi a tenere il pallino del gioco in mano, altro goal annullato chiaro fallo di mano di mano di Mokulu in area. I giallorossi non la chiudono nemmeno con Nocciolini entrato nella ripresa, lanciato a rete schiaccia troppo il diagonale che termina lontano dai pali difesi da Rossi. Imolese mai veramente pericolosa, Nocciolini ancora sul lato destro, mette dentro un pallone sul quale nessuno interviene per ribadire in rete. Nel finale Chinellato, sotto misura mette fuori. Ingrosso, con il sinistro Cincilla chiude. Il pressing rossoblu si fa sfissiaste, il Ravenna non riesce più ad uscire e arriva il goal del pareggio al minuto 93 in pieno recupero con Chinellato. E' un pareggio che sta bene all'Imolese per come si erano messe le cose, il Ravenna getta al vento una grande occasione. Ad Imola, Imolese – Ravenna 1-1