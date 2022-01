SERIE C Imolese: risolto il contratto Antonio Letizia

Imolese: risolto il contratto Antonio Letizia.

L'Imolese comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Letizia.

