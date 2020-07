PLAY-OUT Imolese salva, Ravenna in D La squadra di Roberto Cevoli pareggia per 0 a 0 con l'Arzignano, I giallo-rossi perdono anche al Benelli contro il Fano e retrocedono nei dilettanti

Al Romeo Galli, l'Arzignano fa la partita ma non concretizza la supremazia territoriale. La squadra di Colombo ha fallito un calcio di rigore con Rocco. Imolese in 10 per il rosso a Checchi. Amara retrocessione per il Ravenna che dopo la sconfitta di Fano perde anche al Benelli. Decide un gol di Carpani che regala la salvezza al Fano di Marco Alessandrini

