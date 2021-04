In Serie C l'Imolese ha esonerato l'allenatore Catalano e per queste ultime tre partite, decisive nella corsa salvezza, si affiderà al tecnico della primavera Mezzetti. In panchina, con lui, ci sarà il presidente Lorenzo Spagnoli, che ieri sera è intervenuto telefonicamente a CPiace per parlare di quello che sarà il suo ruolo in questo rush finale.

Nel video le parole di Spagnoli