SERIE C Imolese, Spagnoli: "L'allenatore è Mezzetti ma in panchina ci sarò anche io" Il presidente rossoblu prende in mano la situazione anche dal punto di vista tecnico: "Fino a due anni fa ero un componente dello staff, poi in questo mi sono un po' perso e ci siamo un po' smarriti".

In Serie C l'Imolese ha esonerato l'allenatore Catalano e per queste ultime tre partite, decisive nella corsa salvezza, si affiderà al tecnico della primavera Mezzetti. In panchina, con lui, ci sarà il presidente Lorenzo Spagnoli, che ieri sera è intervenuto telefonicamente a CPiace per parlare di quello che sarà il suo ruolo in questo rush finale.

Nel video le parole di Spagnoli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: