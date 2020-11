Imolese - Sud Tirol 0-3 a tavolino. La società rossoblu annuncia il ricorso

Lorenzo Spagnoli via Skype

E' un duro sfogo quello del Presidente Lorenzo Spagnoli contro il comune di Imola dopo l'episodio di domenica accaduto allo stadio Galli. Poco prima dell'incontro Imolese - Sud Tirol si spegne una torre di illuminazione e il direttore di gara non ha potuto fare altro che prendere atto del problema tecnico e rinviare la partita. Il regolamento prevede in questi casi, la sconfitta a tavolino. Durante la trasmissione Cpiace il Presidente dell'Imolese Lorenzo Spagnoli non risparmia critiche al comune e annuncia il ricorso.