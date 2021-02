SERIE C Imolese super, con 3 gol abbatte la Feralpi Salò

Un giorno all'improvviso, l'Imolese fa tutto benissimo e con inattesa disinvoltura trita i resti di una Feralpi irriconoscibile. Bastano 10 minuti a quelli di Catalano, giocatone di Tomassini: Bentivenga controlla e incrocia con il destro. È il primo urlo del pomeriggio perfetto. I gardesani frastornati e incapaci di cambiare passo esistono solo in poche iniziative individuali. Morosini fermato da Carini a Siano battuto. Poco altro, anzi. Quando va in verticale, l'Imolese ci mette pochissimo a fare il secondo. Lancione che Piovanello addomestica. Poi rientro e tiro sul primo palo tutt'altro che imparabile sul quale De Lucia fa una figuraccia. E prima dell'intervallo la partita e bella e chiusa. Legati su Torrasi, il rigore è la ciliegina che mancava.

Bentivenga è perfetto, palla da una parte, portiere dall'altra e tutti a casa. Perché il secondo tempo è una specie di allenamento agonistico. La Feralpi fa dieci minuti a tutta per capire se eventualmente si potesse riaprire qualcosa, ma l'Imolese di oggi è molto sul pezzo e concentrata. La Feralpi si mette a pensare alla prossima, e le occasioni più belle sono ancora per i padroni di casa. Polidori alto. Quando serve e a giochi ampiamente fatti il portiere Siano ci mette il suo e tiene la porta inviolata e poi Piovanelli prova il golazo che avrebbe cambiato poco e che comunque è buono per un'altra volta.



