Imolese terza e ai playoff, Spagnoli: "Puntavamo a salvarci all'ultima giornata"

Lorenzo Spagnoli

Ospite a C Piace, il presidente dell'Imolese Lorenzo Spagnoli ha parlato del gran campionato della sua squadra, partita per salvarsi e arrivata terza: ora affronterà i playoff, nei quali salterà i primi due turni. "Quando siamo stati ripescati il 3 agosto non ce lo aspettavamo - spiega Spagnoli - siamo partiti con l'obiettivo di salvarci all'ultimo minuto dell'ultima giornata, lo sapevano tutti i ragazzi e il mio staff. Poi strada facendo ci siamo accorti che le cose miglioravano. Mister Dionisi ha dato un'identità incredibile fin da subito e già dalle prime amichevoli si intravedeva qualcosa di particolare che tutti insieme siamo stati bravi a portare avanti per tutto l'anno. Adesso ci troviamo ad affrontare un playoff nazionale da terzi in classifica, un orgoglio incredibile e una soddisfazione immensa". Due parole anche sull'allenatore Dionisi, alla prima esperienza su una panchina di C e presumibilmente sul taccuino di tanti club: "Penso che resterà con noi, sono fiduciosissimo, anche perché stiamo già mettendo giù le basi per il prossimo anno. Lui ha altri tre anni di contratto con noi, crediamo in quello che stiamo facendo e in questo progetto che abbiamo condiviso"