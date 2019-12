SERIE C Imolese - Triestina 1-1 di rigore A Ferretti (42p.t) ha risposto Boccardi (49p.t) sempre su rigore

Imolese - Triestina 1-1 di rigore.

Nel recupero della 15esima di campionato, gara rinviata per maltempo, Imolese - Triestina 1-1. Botta e risposta su calcio di rigore. In vantaggio la Triestina con il penalty realizzato da Ferretti. Pareggio sempre su rigore per l'Imolese con Boccardi.



I più letti della settimana: