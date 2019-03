L'Imolese supera in rimonta la Triestina. Dopo il vantaggio firmato Granoche arriva prima il pareggio rossoblu con Saber e, in pieno recupero, il 2-1 di Mosti.

La Triestina rimane in 10 per il rosso al portiere Offredi, l'Imolese sale al quarto posto in classifica.