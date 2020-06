SERIE C Imolese: via Atzori, il nuovo tecnico sarà nominato a breve La società rossoblu esonera Atzori, in panchina per il match che significherà permanenza o meno in categoria ci sarà il nuovo tecnico. Si fa largo Cevoli. Escluso che si tratti di Massimo Paci, solo un sogno che resterà tale il ritorno di Alessio Dionisi

Dopo Federico Coppitelli, tocca a Gianluca Atzori ricevere la lettera di ringraziamento da parte della società presieduta da Lorenzo Spagnoli. Perchè il 4 giugno quando ancora la squadra non ha disputato un solo allenamento? "Abbiamo cercato una scossa – ha dichiarato il Direttore Generale Marco Montanari - In questo momento serve adrenalina pura per affrontare il play out che significa permanenza di categoria che non possiamo assolutamente farci sfuggire. Ci siamo resi conto – prosegue - che regnava un appiattimento non dipendente solo dall'emergenza sanitaria e abbiamo preferito virare". "Il nome del nuovo allenatore – aggiunge Montanari- verrà reso noto nella giornata di domani. Escludo categoricamente che sia Massimo Paci e il ritorno di Alessio Dionisi resta un sogno. Il nostro rapporto con Dionisi è eccellente, ma presto sentirete parlare di lui sulla panchina di club di serie A, conclude il DG dell'Imolese.

Domani la squadra comincerà gli allenamenti individuali, ed è probabile che il nuovo tecnico sia già presente. Tutti i giocatori saranno sottoposti a test sierologici e tamponi.



