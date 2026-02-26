Impresa Atalanta, Palladino: "Una vittoria che resterà nella storia del calcio italiano"
Atalanta da leggenda, la Dea ribalta il Borussia Dortmund con il 4-1 della gara di ritorno e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Nel video la soddisfazione di Raffaele Palladino.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy