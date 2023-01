COPPA ITALIA Impresa del Torino, batte Milan e va a quarti di Coppa Italia

Impresa del Torino, batte Milan e va a quarti di Coppa Italia.

Il Torino supera 0-1 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti, dove incontrerà la vincente di Fiorentina-Sampdoria. I 90' regolamentari si chiudono sullo 0-0 e senza particolari emozioni, con i granata che restano in 10 al 70' per il doppio giallo rimediato da Djidji. Nei supplementari i rossoneri si gettano all'assalto, ma Milinkovic-Savic regge l'urto e al 114' ci pensa Adopo a siglare il gol-qualificazione al termine di un contropiede perfetto. Un brutto colpo per i ragazzi di Pioli, che salutano la competizione al primo turno e ora sono chiamati a un pronto riscatto in campionato, contro il Lecce.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: