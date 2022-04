SERIE C Impresa Pistoiese ma il Modena resta a + 4 sulla Reggiana Decide un gol di Bocic

Sono 1.200 i tifosi del Modena presenti sulle tribune dello stadio Melani di Pistoia per sostenere i gialloblu lanciati verso la serie B. Per la sfida con la capolista, Alessandrini conferma il modulo a due punte, con Bocic e Vano, tandem offensivo. Tesser risponde con Tremolada e Mosti, a ridosso dell'unica punta, Mattia Minesso. Si comincia con ritmi altissimi e con il colpo di testa di Moretti che non trova il bersaglio, sono passati appena 52 secondi. La risposta del Modena con il colpo di testa di Minesso che manca la porta per una questione di centimetri. Spingono i gialloblu, che ci provano il destro potente ma impreciso di Azzi. Alla prima vera opportunità, la Pistoiese passa in vantaggio. Mezzoni lavora un bel pallone sulla destra e mette al centro per il sinistro vincente, firmato Bocic. Terza rete in campionato per l'attaccante serbo, in prestito dal Pescara. La reazione ospite con l'assist millimetrico di Tremolada per la girata, fuori misura, di Scarsella. Pistoiese alle corde ma Seculin è bravo e reattivo nel mettere in angolo un colpo di testa ravvicinato. Capovolgimento di fronte, Bocic per il destro a giro di Vano, appena alto. Minuto 39, cross di Oukhadda per l'inserimento di Magnino, anticipato in angolo. Secondo tempo, stesso copione. Cross di Oukhadda per la battuta di Magnino, strepitoso Seculin nel mettere in angolo. Una manciata di minuti, ci riprova nuovamente Oukhadda, sinistro ad un soffio dall'incrocio dei pali. La Pistoiese non resta a guardare, Mezzoni scarica per il diagonale di Di Massimo, fuori di un nulla. Proteste Modena poco dopo quando Azzi va giù in area ma il direttore di gara concede solo il calcio d'angolo. L'ultimo tentativo emiliano con Ogunseye che di testa, non trova il bersaglio. La Pistoiese compie l'impresa e si porta a tre punti dalla salvezza diretta. Il Modena, nonostante la quarta sconfitta stagionale, mantiene 4 punti di vantaggio, a tre giornate dal termine.

