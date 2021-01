SERIE C Impresa Sambenedettese a Gubbio Sotto di un gol e con un uomo in meno, vince in rimonta al Barbetti

Gubbio reduce dalla sconfitta sul campo del Modena, Sambenedettese rinfrancata dal largo 5 a 1 rifilato al Carpi. Al Barbetti si comincia con il colpo di testa di Cristini, Cucchietti si allunga e blocca. Alla prima opportunità, il Gubbio trova il vantaggio con la complicità di Nobile. Punizione dai 30 metri di Pasquato, il portiere della Samb non trattiene e la palla termina in rete. La reazione ospite con il diagonale dal limite di Ruben Botta che si perde a lato. Sul finire di tempo, Gubbio vicin al raddoppio, il solito Pasquato scarica per l'accorrente De Silvestri che sciupa cosi.

Secondo tempo, fallo di De Ciancio su De Silvestro, cartellino giallo e sarà un ammonizione pesante. Minuto 58, è la Samb che va vicina al pareggio, controllo e destro di Nocciolini, palla deviata e che finisce appena alta. All'ora di gioco, ancora un fallo di De Ciancio, secondo giallo e Sambenedettese in 10. Sotto di un gol e sotto di un uomo, la squadra di Zironelli si affida al talento di Ruben Botta. Il fantasista argentino salta due avversari e con la punta del piede mette in area, dove trova l'involontaria deviazione di Formiconi, per il più classico degli autogol. Gli ospiti ci credono e allora ci vuole un gran intervento di Cucchietti per dire di no, al diagonale di Bacio Terracino. La "remuntada" marchigiana si completa al minuto 86. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, deviazione vincente firmata dal centrocampista D'Angelo per il 2 a 1 ospite. Clamorosa rimonta della Sambenedettese che sale a quota 36 e consolida la zona play-off, per il Gubbio un KO molto più pesante, di quel che dice il risultato finale.

