SERIE C In 2' l'Alessandria manda in D il Montevarchi I toscani s'illudono con Italeng, a cavallo del 90° però Checchi e Martignago la ribaltano e i grigi, alla peggio, avranno comunque il fattore campo nei playout.

Al Brilli Peri succede tutto nel finale e in 2' e qualcosa si passa dalle speranze del Montevarchi al rilancio dell'Alessandria. Che tra 88° e 91° la ribalta per un 2-1 che manda in D i toscani con 90' d'anticipo e assicura ai grigi il fattore campo nel playout. Playout che ancora potrebbe essere evitato, ma sarà dura: all'ultima c'è un Cesena in corso per il secondo posto e oltre alla vittoria servono il ko della Torres (che sta a +2 con scontri diretti a favore) o una brutta sconfitta del Fiorenzuola, +3 e +6 di differenza reti.

Lamesta da fuori e ottima respinta di Giusti, di là spazzata boomerang di Nichetti e Giordani salta anticipando Liverani, palla fuori. L'estremo non è perfetto neanche sulla palla dentro di Perez, Pietra non ne approfitta. Per l'Alessandria si attiva Sylla: inzuccata fuori misura su angolo di Sini e, su sponda di Galeandro, destro al volo dal limite stampato sul palo. Ancora ospiti con lo spunto di Lamesta rimpallato da Giusti, dopodiché si passa all'acceso finale.

80°, Biagi di prima e torre di Amatucci per Italeng, che in qualche modo si assesta e, complice il movimento di Marcucci a togliergli di dosso Baldi, è libero di colpire a tu per tu con Liverani. Rete pesantissima per un Montevarchi che vincendo può ancora puntare l'Imolese, ma è una gioia che non dura. Subito dopo un pasticcio di Biagi offre il pari a Sylla, qui respinto da Giusti. Quindi punizione di Guidetti spizzata da Cori, Gennari male in chiusura su Sylla e stavolta Checchi non perdona. Il pari basta per decretare la retrocessione toscana ma per l'Alessandria serve un altro colpetto. Ed è presto fatto: spazzata a campanile di Sini, Sylla s'inserisce e, con tutta la difesa addosso, scarica al centro per la stoccata da ribaltone di Martignago. Che mette i suoi al riparo dal San Donato e gli permette anche di sognare una, complicata, salvezza diretta.

